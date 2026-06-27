Стали известны все россияне, выбранные на драфте НХЛ — 2026

По итогам драфта НХЛ 2026 года клубами Национальной хоккейной лиги было выбрано 25 россиян. Мероприятие проходило на домашнем стадионе «Баффало Сэйбрз» «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком всех российских хоккеистов, задрафтованных в этом году. Отметим, что в пятом раунде россиян не выбрали.

1-й раунд. Первым из россиян был выбран нападающий Илья Морозов. «Баффало Сэйбрз» задрафтовал форварда под 20-м общим номером. Под 26-м номером «Монреаль Канадиенс» выбрал форварда Глеба Пугачёва. Сразу следом, под 27-м номером, «Филадельфия Флайерз» выбрала защитника Максима Соколовского.

2-й раунд. Нападающий Егор Шилов был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 43-м номером. Защитник Никита Щербаков был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» под 44-м номером. Форвард Олег Кулебякин был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 52-м номером. Нападающего Алана Шайхлисламова выбрал «Калгари Флэймз» под общим 55-м номером. Вратарь Юрий Иванов был задрафтован «Бостон Брюинз» под 56-м номером.

3-й раунд. Голкипер Дмитрий Боричев был выбран «Нэшвилл Предаторз» под общим 70-м номером. Вратарь Дмитрий Ивченко был задрафтован «Ванкувер Кэнакс» под 78-м номером. Под 89-м номером «Лос-Анджелес Кингз» был выбран вратарь Егор Рыбкин.

4-й раунд. Форвард Виктор Фёдоров был выбран «Сиэтл Кракен» под общим 99-м номером. Нападающий Егор Барабанов был задрафтован «Калгари» под 100-м номером. Форварда Матвея Коткова выбрал «Бостон» под общим 104-м номером. Нападающего Лавра Гашилова задрафтовал «Нью-Джерси» под 119-м номером. Голкипер Владимир Проскурин был выбран «Сент-Луис Блюз» под общим 123-м номером.

6-й раунд. Защитник Ярослав Федосеев был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифс» под 161-м номером. Форвард Артём Матюк был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под 173-м номером. Вратаря Глеба Пешкова задрафтовал «Анахайм Дакс» под общим 178-м номером. Защитник Александр Грунин был выбран «Оттавой Сенаторз» под 183-м номером. Под 186-м номером «Тампой» задрафтован голкипер Степан Шурыгин.

7-й раунд. Защитник Иван Патрихаев был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под 193-м номером. Защитник Александр Иванов был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс» под 194-м номером. Нападающего Артёма Приму выбрала «Юта Маммот» под 211-м номером. Под 219-м номером «Даллас Старз» задрафтовал защитника Михаила Черепанова.