«Каролина» не выбрала россиян на драфте-2026, за последние четыре года их было 18

На драфте НХЛ 2026 года «Каролина Харрикейнз» не выбрала ни одного российского хоккеиста. Отметим, в период с 2022-го по 2025-й клуб задрафтовал 18 россиян. По итогам сезона-2025/2026 «ураганы» вышли в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги и стали обладателями Кубка Стэнли, победив в серии «Вегас Голден Найтс» (4-2).

На драфте-2025 «Каролина» выбрала вратаря Семёна Фролова (под 41-м номером), нападающего Ивана Рябкина (62-й), а также защитников Курбана Лиъматова (67-й) и Романа Баусова (87-й).

В 2024 году были задрафтованы форвард Никита Артамонов, защитники Александр Сиряцкий и Тимур Кол, а также нападающие Роман Шохрин, Фёдор Аврамов и Андрей Крутов.

Ранее задрафтованные (2022-2023): Глеб Трикозов, Александр Перевалов, Владимир Грудинин, Александр Пелевин, Александр Рыков, Станислав Яровой, Тимур Муханов и Руслан Хажеев.