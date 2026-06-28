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В «Вашингтоне» высказались о ситуации с контрактом Александра Овечкина

В «Вашингтоне» высказались о ситуации с контрактом Александра Овечкина
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о ситуации вокруг контракта российского нападающего Александра Овечкина.

«Из моих разговоров с Алексом перед его отъездом, думаю, у меня было понимание того, если он всё-таки вернётся, то на каких условиях контракта он будет рассчитывать. В моём понимании, у меня есть свой временной ориентир. Я не буду его называть, потому что тогда у всех появится дедлайн. Думаю, в ближайшее время мы проведём разговор и лучше поймём, на каком он этапе и как он сам смотрит на ситуацию», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

Контракт 40‑летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге.

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