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«Сан-Хосе» продлил форварда Остапчука на четыре года

«Сан-Хосе» продлил форварда Остапчука на четыре года
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«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Заком Остапчуком. Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на четыре года, средняя зарплата за сезон составит $ 2,35 млн.

У 23-летнего хоккеиста истекал срок действия контракта новичка. Он был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте НХЛ 2021 года во втором раунде под общим 39-м номером, а в «Шаркс» перешёл в прошлом году в результате обмена.

В минувшем сезоне Остапчук провёл 59 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. где отметился семью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при полезности «-11» и среднем игровом времени 10.06.

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