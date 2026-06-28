«Колорадо» и «Бостон» совершили обмен хоккеистами

«Колорадо Эвеланш» обменял 23-летнего чешского форварда Ивана Ивана в «Бостон Брюинз», получив взамен 23-летнего шведского нападающего Фабиана Лиселла. Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

Лиселль в прошлом сезоне провёл 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Провиденс». На его счету 17 заброшенных шайб и 25 результативных передач. Швед был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ 2021 года под 21-м общим номером.

Иван подписал контракт с «Колорадо» как свободный агент весной 2024 года. Всего он провел 49 матчей за «Эвеланш», забив пять голов и сделав четыре ассиста. Также на его счету 169 игр за «Иглс» в АХЛ и 69 (25+44) очков.