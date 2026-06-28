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«Лос-Анджелес» не подпишет новый контракт с Даути этим летом

«Лос-Анджелес» не подпишет новый контракт с Даути этим летом
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«Лос-Анджелес Кингз» не планирует подписывать новый контракт с защитником Дрю Даути этим летом, сообщает журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Действующее соглашение 36-летнего канадца с клубом рассчитано до завершения следующего сезона.

Начиная с 1 июля «Кингз» могут заключить с игроком новый контракт. Как сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд, в «Лос-Анджелесе» хотели бы, чтобы Даути играл за команду до конца карьеры, но планируют обсудить продление уже после сезона-2026/2027.

Дрю был выбран «королями» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2008 года. В том же году он дебютировал в НХЛ. В составе «Лос-Анджелеса» игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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