«Рейнджерс» обменяли форварда Эдстрёма ростом 201 см в «Нэшвилл»

«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил нападающего Адама Эдстрёма в «Нэшвилл Предаторз», получив взамен форварда Массимо Риццо и выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2026 (общий 148-й), сообщает пресс-служба «Предаторз». Этот выбор «Рейнджерс» отдали в «Сиэтл Кракен» вместе со 131-м, получив взамен 102-й пик, под которым взяли нападающего Спенсера Боуса.

У 25-летнего Эдстрёма, рост которого составляет 201 см, остался один год по одностороннему контракту с кэпхитом $ 975 тыс. В прошлом сезоне он провёл в НХЛ 35 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при среднем времени на льду 9.27.

25-летний Риццо не играл в НХЛ, большую часть прошлого сезона он провёл в ECHL.