Генменеджер «Детройта»: не гарантирую, что запрос Ларкина на обмен будет удовлетворён

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман ответил на вопрос, что капитан команды Дилан Ларкин ранее запросил обмен.

«Вскоре после окончания сезона мне позвонил агент Дилана Ларкина и сообщил, что Дилан хотел бы сменить команду. Примерно через неделю агент прислал короткий список клубов, ради которых Дилан готов отказаться от действия своего пункта о запрете на обмен.

При этом у Дилана ещё пять лет действует контракт. Моя работа как генерального менеджера «Детройта» – всегда принимать решения в интересах клуба, и именно этим я буду руководствоваться. Поэтому я не могу дать никаких гарантий, что его просьба будет или может быть удовлетворена», – приводит слова Айзермана Detroit News.

Действующее соглашение Ларкина с клубом с зарплатой $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031.