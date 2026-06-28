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Генменеджер «Детройта»: не гарантирую, что запрос Ларкина на обмен будет удовлетворён

Генменеджер «Детройта»: не гарантирую, что запрос Ларкина на обмен будет удовлетворён
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман ответил на вопрос, что капитан команды Дилан Ларкин ранее запросил обмен.

«Вскоре после окончания сезона мне позвонил агент Дилана Ларкина и сообщил, что Дилан хотел бы сменить команду. Примерно через неделю агент прислал короткий список клубов, ради которых Дилан готов отказаться от действия своего пункта о запрете на обмен.

При этом у Дилана ещё пять лет действует контракт. Моя работа как генерального менеджера «Детройта» – всегда принимать решения в интересах клуба, и именно этим я буду руководствоваться. Поэтому я не могу дать никаких гарантий, что его просьба будет или может быть удовлетворена», – приводит слова Айзермана Detroit News.

Действующее соглашение Ларкина с клубом с зарплатой $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031.

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