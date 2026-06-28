Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» выбрал внука члена Зала славы в Торонто Брайана Троттье на драфте НХЛ

«Монреаль» выбрал внука члена Зала славы в Торонто Брайана Троттье на драфте НХЛ
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» выбрал форварда Паркера Троттье в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года под общим 189-м номером. 18-летний нападающий – внук шестикратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» Брайана Троттье, включённого в Зал хоккейной славы в Торонто.

Паркер выступает за сборную США U18 (программа развития национальной сборной США — NTDP), а затем планирует продолжить карьеру в университете Нотр-Дам в NCAA. В минувшем сезоне он провёл за команду 61 матч, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. На ЮЧМ-2026 на его счету пять игр и один ассист.

Материалы по теме
«Монреаль» под 26-м номером драфта выбрал россиянина Глеба Пугачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android