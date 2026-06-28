«Монреаль» выбрал внука члена Зала славы в Торонто Брайана Троттье на драфте НХЛ

«Монреаль Канадиенс» выбрал форварда Паркера Троттье в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года под общим 189-м номером. 18-летний нападающий – внук шестикратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» Брайана Троттье, включённого в Зал хоккейной славы в Торонто.

Паркер выступает за сборную США U18 (программа развития национальной сборной США — NTDP), а затем планирует продолжить карьеру в университете Нотр-Дам в NCAA. В минувшем сезоне он провёл за команду 61 матч, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. На ЮЧМ-2026 на его счету пять игр и один ассист.