Семь шведских игроков были выбраны в первом раунде драфта НХЛ — 2026. Это рекорд страны

Сразу семь шведских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, это новый рекорд для уроженцев Швеции на драфтах НХЛ. Ранее шесть раз были выбраны по шесть хоккеистов (1993, 2009, 2011, 2018, 2021 и 2023).

В этом году в список вошли: Ивар Штенберг (2-й общий номер, «Сан-Хосе Шаркс»), Вигго Бьёрк (8-й номер, «Виннипег Джетс»), Александр Комманд (12-й, «Нью-Джерси Дэвилз»), Мальте Густафссон (13-й, «Нью-Йорк Айлендерс»), Элтон Херманссон (19-й, «Лос-Анджелес Кингз»), Юнас Лагерберг Хоэн (25-й, «Оттава Сенаторз») и Маркус Нордмарк (28-й, «Анахайм Дакс»).