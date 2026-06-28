Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал переход Брэндона Карло из «Торонто»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг позитивно оценил обмен защитника Брэндона Карло из «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский клуб взамен получил два выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

«Мы рады, что у Карло есть габариты и рост, он умеет «гасить» атаки соперника, у него есть опыт. Если мы станем сильнее в атаке и будем иметь надёжное вратарское звено, мы считаем, что сможем быть более конкурентоспособными, чем в прошлом сезоне», – приводит слова Армстронга CTPost.

29-летний Карло в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Торонто», отдав семь результативных передач. Всего на его счету 629 игр в регулярных чемпионата НХЛ и 119 (29+90) очков. В плей-офф Брэндон провёл 85 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.