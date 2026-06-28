Юрзинов — о драфте НХЛ: в 90-е о нём сообщали в газетах через пару дней — короткой строкой

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о драфте Национальной хоккейной лиги. В субботу, 27 июня, завершился драфт-2026, по итогам которого клубами НХЛ были выбраны 25 россиян.

– Как восприняли очередной драфт НХЛ, в ходе которого российские юниоры в общем-то остались в тени?

– Мне иногда кажется, что чем больше российская пресса уделяет внимания НХЛ, тем меньше наших игроков там играет. Это же касается и драфта молодых хоккеистов – о нём уже написано раз в 10 больше, чем, например, о финале ВХЛ между «Югрой» и «Химиком», который стал явлением для всего российского хоккея.

Если говорить о моём отношении к драфту НХЛ, то оно сложилось ещё в 90-е годы, когда НХЛ и стала мировой лигой. Тогда из московского «Динамо» каждый год забирали минимум по пятёрке, причём ребят выбирали под первыми номерами, на роль лидеров.

Хотим мы того или нет, но представительство на драфте – один из показателей развития школы. И клубной, и национальной. Хотя и политический фактор, к сожалению, отбросить не можем – сегодня он тоже влияет на выбор именно российских игроков.

Тем не менее нынешнего культа драфта у нас не было, всё внимание молодые уделяли своему развитию, мечте пробиться в основную команду – «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и так далее. О драфте в те годы сообщали в газетах спустя пару дней – и в самом конце, короткой строкой. И это были лучшие времена нашего хоккея.

– Случайное совпадение?

– Ничего случайного. Ещё сохранялись лучшие традиции отечественного хоккея – мы думали не о куплях-продажах, а в первую очередь о воспитании – о своих, о молодых. Конвейеры по запуску молодых хоккеистов работали не только в родном «Динамо», но и в других отечественных клубах.

Система воспроизводства игроков работала, и молодёжь очень серьёзно поджимала ветеранов. Такого не было, чтобы игроки под 40 лет были в лиге лучшими. Более того они не всегда чувствовали себя комфортно и в 30 лет, хотя были мастерами мирового уровня. Работала настоящая, здоровая конкуренция! – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.