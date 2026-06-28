Генменеджер «Монреаля» прокомментировал выбор форварда Глеба Пугачёва на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался о том, что клуб выбрал российского нападающего Глеба Пугачёва в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Канадский клуб взял 18-летнего форварда системы «Торпедо» под общим 26-м номером. Таким образом, третий год подряд первым выбором «Монреаля» на драфте стал россиянин. В 2024 году «Канадиенс» выбрали нападающего Ивана Демидова под пятым номером, а в 2025-м – форварда Александра Жаровского под общим 34-м.

«Следить за игроками из России стало сложнее. Сейчас их видят не так часто, и поэтому они могут падать в рейтингах на драфте. С другой стороны, я не говорю себе, что мы обязательно будем брать россиян. Мы не просто хотим набрать побольше талантов, а потом разбираться. Думаю, сейчас мы на том этапе, когда ищем игроков, которые должны помочь нам на конкретных позициях.

Что касается Пугачёва, то он был лучшим игроком из оставшихся на тот момент, как мы считаем. У него внушительные габариты, он может играть в силовой манере. В то же время он хорошо читает игру. Этот нападающий может играть на разных позициях. Мы считаем, что в его игре есть зрелость и в целом у него сложился свой стиль», – приводит слова Хьюза сайт «Монреаля».