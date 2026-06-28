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Мэнни и Калеб Малхотра — 2-й в истории НХЛ дуэт отца и сына, выбранных на драфте в топ-10

Мэнни и Калеб Малхотра — 2-й в истории НХЛ дуэт отца и сына, выбранных на драфте в топ-10
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«Ванкувер Кэнакс» выбрал форварда Калеба Малхотру в первом раунде под третьим номером на драфте НХЛ 2026 года. Его отец, нынешний главный тренер «Кэнакс» Мэнни Малхотра, был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ — 1998 под общим седьмым номером.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Мэнни и Калеб стали вторым в истории лиги дуэтом отца и сына, в котором оба были выбраны в топ-10 на драфте. Ранее в список вошли Дэррил Ситтлер (1970, восьмой номер, «Торонто Мэйпл Лифс») и его сын Райан (1992, седьмой номер, «Филадельфия Флайерз»). Отметим, что Райан тоже опередил отца на драфте, но в итоге не провёл в НХЛ ни одного матча.

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