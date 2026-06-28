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«Это очень много значит для Латвии». Шмитс — о том, что стал пятым номером драфта НХЛ

«Это очень много значит для Латвии». Шмитс — о том, что стал пятым номером драфта НХЛ
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Проспект «Нью-Йорк Рейнджерс» Альбертс Шмитс высказался о том, что клуб выбрал его в первом раунде под пятым номером на драфте НХЛ 2026 года. 18-летний защитник установил рекорд для игроков из Латвии, превзойдя форварда Земгуса Гиргенсонса (2012 год, 14-й номер, «Баффало Сэйбрз»).

«Это очень много значит – и не только для меня, а для моей семьи и в целом для Латвии. Неважно, откуда ты родом – всегда можно добиться успеха в карьере. Нужно просто продолжать двигаться вперёд и преодолевать трудности на своём пути», – приводит слова Шмитса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что ещё до начала драфта защитник был удостоен премии за выдающиеся достижения, названной в честь Эдварда Джона Макгуайра — бывшего руководителя Центрального скаутского бюро НХЛ.

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