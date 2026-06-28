«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен спортивными правами

«Ак Барс» получил права на нападающего Руслана Каримова у «Нефтяника», а альметьевский клуб взамен приобрёл права на форварда Кирилла Крутова. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

19-летний Каримов выступал за «Спутник» и «Ирбис» в МХЛ. С сезона-2024/2025 играл за «Сарния Стинг» из OHL, потом перешёл в «Реджайна Пэтс» из WHL. В минувшем сезоне на его счету 61 матч, 17 голов и 21 ассист при полезности «-13». В плей-офф он провёл пять игр и набрал 5 (4+1) очков.

25-летний Крутов начал заниматься хоккеем в академии хоккейного клуба «Химик». С сезона-2017/2018 выступал за клуб «Ирбис» в МХЛ. С 2019 года был игроком казанского клуба «Барс». На протяжении четырёх сезонов выступал в ВХЛ. В сезоне-2021/2022 года Кирилл провёл два матча регулярного чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В сезоне-2023/2024 выступал за «Нефтяник», за который провёл 66 игр, забросил 15 шайб и сделал 33 результативные передачи. Перед стартом сезона-2024/2025 подписал двусторонний контракт с «Ак Барсом» на два года. С сезона-2025/2026 играет за ДЕАК из Венгрии.