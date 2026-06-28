На драфте НХЛ выбраны 32 вратаря — рекорд для нынешнего формата, россиян больше всех

На драфте НХЛ 2026 года выбрали 32 вратарей. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, это новый рекорд для нынешнего формата драфта из семи раундов, принятого в 2005 году. При большем числе раундов больше вратарей выбирали в 1993 году (36), 2001-м (34), 2004-м (33) и 2002-м (33).

Больше всего в списке оказалось представителей России — семь человек. Ими стали Юрий Иванов (56-й общий номер, «Бостон Брюинз»), Дмитрий Боричев (70-й, «Нэшвилл Предаторз»), Дмитрий Ивченко (78, «Ванкувер Кэнакс»), Егор Рыбкин (89, «Лос-Анджелес Кингз»), Владимир Проскурин (123, «Сент-Луис Блюз»), Глеб Пешков (178, «Анахайм Дакс»), Степан Шурыгин (186, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

У Чехии и Канады по шесть представителей, у США – четыре, у Словакии и Беларуси – по два, у Дании, Швеции, Финляндии, Казахстана и Латвии – по одному.