2-й номер драфта НХЛ — 2026 Ивар Штенберг заявил, что его атакующие навыки недооценены

18-летний нападающий Ивар Штенберг, выбранный «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде под вторым номером на драфте НХЛ, ответил на вопрос о том, какой элемент его игры часто недооценивается.

«Атакующие навыки. Во мне часто видят двустороннего форварда, универсала. Даже если это и хорошо, я всё равно считаю, что выделяюсь в атаке», – приводит слова Штенберга официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Фрёлунду» в чемпионате Швеции, набрав 33 (11+22) очка в 43 играх в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету шесть матчей и четыре результативные передачи. В составе сборной Швеции Ивар выиграл золотую медаль на МЧМ-2026 и также выступил на взрослом ЧМ-2026, где провёл восемь матчей и набрал 8 (4+4) очков.