Два сына и дочь Джерома Игинлы были выбраны на драфтах своих лиг

Нападающий Джо Игинла, сын легендарного канадского хоккеиста Джерома Игинлы, был выбран на драфте НХЛ 2026 года в третьем раунде под общим 65-м номером клубом «Калгари Флэймз». А в женской лиге PWHL команду «Хэмилтон» пополнила сестра Джо Джейд Игинла, выбранная 18-й на драфте-2026.

Таким образом, на драфтах были выбраны все три ребёнка Джерома — ещё до Джо и Джейд на драфте НХЛ в 2024 году был выбран их брат Тидж. Сам Джером был выбран под общим 11-м номером на драфте НХЛ — 1995 и выступал в НХЛ до 2017 года.

Напомним, Джером Игинла провёл за «Калгари» 16 сезонов (с 1996-го по 2013-й). Он до сих пор остаётся рекордсменом клуба по забитым голам, проведённым матчам и набранным очкам. В 2019 году «Калгари» вывел из обращения его 12‑й номер.