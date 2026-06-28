Плющев — о Квартальнове: выбор руководства «Локомотива» меня немножко ошарашил

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что его «ошарашил» «Локомотив», назначив на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова. С 2023 по 2026 год специалист возглавлял минское «Динамо».

— История Дмитрия Квартальнова парадоксальна: с одной стороны, его пригласили в команду-чемпион, что выглядит как признание заслуг. С другой — Александр Лукашенко вслед выступил с жёсткой критикой в его адрес. Вы на чьей стороне в этой ситуации?

— Я не читал Александра Григорьевича, но я могу так сказать, что Квартальнов работал в командах и с очень хорошим бюджетом, и с очень приличными составами. Но особенно больших результатов, на что рассчитывали, по крайней мере, минчане, он не достиг. Что будет в «Локомотиве», я не знаю. Но то, что в Минске поняли, что это не их тренер, это однозначно.

— Как вы считаете, прямолинейный стиль хоккея Квартальнова приживётся в традиционно системном Ярославле?

— Особенной агрессивности у него не было, у него очень прямолинейный хоккей — это да, соглашусь. По поводу агрессии я не знаю. Вообще для меня, конечно, удивительно было, что последовало приглашение в «Локомотив». С одной стороны, Квартальнов взял на себя достаточно большой груз ответственности: команда-чемпион, команда, которая два раза выигрывала Кубок Гагарина, и любой другой результат, который команда может показать в следующем сезоне, ниже финала, будет засчитан как не просто провал, а катастрофа для самого Квартальнова. А с другой стороны, выбор руководства «Локомотива» меня немножко ошарашил. Ну это их проблемы, пускай они решают сами свои проблемы, — приводит слова Плющева «Татар-информ».