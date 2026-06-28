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Брэди Ткачук уже давно планировал покинуть «Оттаву» — Гарриок

Брэди Ткачук уже давно планировал покинуть «Оттаву» — Гарриок
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Журналист Брюс Гарриок сообщил, что бывший капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук давно планировал уйти из клуба. Ранее «Сенаторз» обменяли 26-летнего нападающего во «Флориду Пантерз», где играет его брат Мэттью, на три выбора на драфте.

«В течение последних четырёх лет он говорил своим партнёрам по команде, что не намерен продлевать контракт», – приводит слова Гарриока Sportskeeda.

Отметим, что Ткачук был назначен капитаном «Оттавы» в ноябре 2021 года. Всего он провёл за канадский клуб 572 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 463 (213+250) очка. В плей-офф на его счету 10 игр, четыре гола и три результативные передачи. Действующий контракт Брэди рассчитан до конца сезона-2027/2028.

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