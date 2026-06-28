Плющев: соглашусь, что Шипачёва взяли, чтобы успокоить болельщиков «Салавата»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».

— Насколько это усиление для кубковых амбиций Уфы? Или это вынужденный шаг менеджмента, чтобы успокоить болельщиков после ухода Кузнецова?

— Соглашусь, что это ближе ко второму варианту. Сказать, что Шипачёв сейчас находится в идеальной форме и может решать исходы матчей за счёт индивидуальных действий, как по молодости, нельзя. Его опыт поможет команде в раздевалке и на площадке — всё-таки мастерство никуда не делось. Думаю, именно этот фактор тренерский штаб и хочет использовать.

— Это равноценная замена Евгению Кузнецову или в чём-то даже более интересный вариант?

— Я никогда не сравниваю игроков напрямую, каждый из них — личность. По манере игры нельзя сказать, что они совершенно равнозначные. Кузнецов, вообще-то, это солист, Шипачёв — хороший подыгрывающий, поэтому сложно сказать. Наверное, Козлов, может быть, хочет усилить какую-то игру в большинстве, потому что Шипачёв может отдать острый пас. Что касается каких-то там феерических бойцовских качеств, ну Шипачёв никогда этим не отличался.

— Какие в целом перспективы у «Салавата Юлаева»? Кажется, Уфе в первую очередь необходимо было укреплять оборону, а не менять одного опытного лидера в раздевалке на другого.

— Вы знаете, я не хочу давать никаких советов Козлову. Он находится внутри команды, он знает, в общем-то, всё, что происходит, и, наверное, рассчитывает на какие-то решения. Ну, наверное, с тем бюджетом, который есть у команды, есть вопросы. Ну, он молодец, многие вещи сделал в прошлом сезоне, независимо от того, что у него были достаточно большие проблемы. Он не скулил, не гундел, делал своё дело, и команда выглядела достойно. Будем надеяться, что и в следующем сезоне он всё это покажет, — приводит слова Плющева «Татар-информ».