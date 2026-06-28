Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гомоляко: причина обмена Дорофеева — потолок зарплат, он у «Вегаса» не резиновый

Гомоляко: причина обмена Дорофеева — потолок зарплат, он у «Вегаса» не резиновый
Комментарии

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался об обмене российского нападающего Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Причина обмена Дорофеева – потолок зарплат. И он у «Вегаса» не резиновый. И Паша оказался жертвой, хотя два года был одним из лидеров команды. Но я не думаю, что это плохой обмен. Во-первых, контракт с хорошей зарплатой – $ 11 млн, во-вторых, на семь лет. Пашка это заслужил. Плюс Нью-Йорк – хороший город, «Рейнджерс» – именитая команда. Я думаю, они перестроятся и будут бороться за Кубок Стэнли.

Понятно, что, может быть, не в следующем году, но семилетний контракт Дорофеева подразумевает, наверное, что будет строиться команда как раз – во главе с Пашей, именно как с бомбардиром. Да, обмен где-то неожиданный, но так бывает. Что поделаешь? Это НХЛ. Поэтому, в принципе, ничего такого странного не вижу», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».

Материалы по теме
Громкий обмен россиянина в НХЛ! «Рейнджерс» завалили Дорофеева деньгами
Громкий обмен россиянина в НХЛ! «Рейнджерс» завалили Дорофеева деньгами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android