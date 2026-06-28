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Юрзинов-старший высказался о ситуации с подготовкой молодых хоккеистов в России

Юрзинов-старший высказался о ситуации с подготовкой молодых хоккеистов в России
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал ситуацию с подготовкой молодых хоккеистов в России.

– Сегодня конвейеры по запуску молодых хоккеистов притормаживают?
– Что-то похожее работает, наверное, только в «Локомотиве» и в «Металлурге». Год-два назад была целая флотилия из молодых в Санкт-Петербурге – в СКА, «СКА-Нева», «СКА-1946». Во многом именно эти центры развития молодёжи проявляли себя – в том числе на драфтах НХЛ.

– В чём причина нашего торможения?
– Тут в первую очередь хотел бы передать привет нашему чемпиону Саше Кожевникову. Вчера он, с моей точки зрения, очень правильно прокомментировал то, что происходит в таком всеми нами любимом хоккейном городе, как Челябинск. Там есть огромный потенциал для раскрытия своей молодёжи, но почему-то мы идём другим путём – делаем ставку на канадских тренеров и норвежского вратаря.

К сожалению, Урал в молодёжной политике больше ориентируется не на Магнитогорск, а на Челябинск. Большие традиции у хоккея Екатеринбурга, там в хоккей тоже вкладываются большие средства, но пока в основном в легионеров и ветеранов. Похожая картина в Омске – несмотря на большое внимание к своей академии.

В Москве в последние годы серьёзный шаг делает «Спартак» – и в МХЛ, и в ВХЛ появляется много молодёжи. Есть на кого надо ориентироваться родному «Динамо». Вообще это очень серьёзный разговор – о своих корнях, о подготовке молодёжи, о воспитании. И это, пожалуй, главный разговор для современного российского хоккея.

Посмотрите на последний сезон КХЛ: у нас, к сожалению, молодые открытия можно пересчитать по пальцам одной руки, на первых ролях – легионеры, ветераны, всяческие «норвежцы». Проблема очевидна. И так любимый нашей прессой драфт НХЛ её тоже обозначил, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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