Плющев: Квартальнов работал в топовых клубах, но результата у него нигде не было

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что новоиспечённый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не добивался хороших результатов ни с одной командой.

— Согласны, что для него это последний шанс в топ-клубах? Если в Ярославле ничего не получится, то дальше в его карьере будут команды попроще.

— Не собираюсь судить, что будет дальше или не дальше. Я сказал, что для него большая ответственность как для тренера, который хочет о себе заявить, потому что где бы он ни работал в топовых клубах, у него результата не было нигде: ни в ЦСКА, ни в «Ак Барсе», ни в минском «Динамо», хотя все эти клубы — действительно топовые, на хорошей финансовой подушке. Не сказать о том, что там были какие-то проблемы с комплектацией команды. Тем более в Беларуси есть определённый момент, связанный с лимитом на иностранцев.

Ну и, опять же, результата, в общем-то, не последовало. Я бы на его месте лучше принял предложение, если оно действительно было, челябинского «Трактора». По крайней мере, там он мог бы себя спокойнее реализовать без того пресса, который будет на нём висеть постоянно весь сезон. А он будет висеть, и он сам это для себя выбрал. Ну не знаю, насколько он справится, раньше он не справлялся, — приводит слова Плющева «Татар-информ».