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Агент Ларкина оценил слова генменеджера «Детройта» о запросе Дилана на обмен

Агент Ларкина оценил слова генменеджера «Детройта» о запросе Дилана на обмен
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Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы нападающего «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина, высказался о том, что форвард запросил обмен из клуба. Ранее генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман заявил, что не может гарантировать, что удовлетворит запрос игрока на обмен.

«Понимаю позицию Айзермана. Процесс таков, что мы обсуждали это в течение последнего месяца или около того. И договорились, что будем работать вместе над этим. Понимаю, что Стив и организация должны сделать, что лучше для «Ред Уингз». Мы пытаемся работать как команда, чтобы достичь каждой из наших целей.

Непростой процесс. Но это не первый раз для меня, не первый для нас [с Айзерманом], стараемся пройти через это наилучшим образом, чтобы достичь наших целей. Деликатный вопрос, осознаём, что Дилан значит для «Детройта», а также для сборной США и всего хоккейного мира. Он очень хороший хоккеист. Но будем продолжать делать всё возможное, чтобы в конечном итоге достичь наших целей», – цитирует Бриссона The Athletic.

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