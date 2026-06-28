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«На следующий год их будет больше». Дементьев — о российских игроках на драфте НХЛ

«На следующий год их будет больше». Дементьев — о российских игроках на драфте НХЛ
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Агент Алексей Дементьев высказался о том, что на прошедшем драфте НХЛ — 2026 выбрали 25 российских хоккеистов.

«Отрадно видеть, какое количество россиян выбирают на драфте, пусть и лишь трое в первом раунде. 25 человек — это серьёзный результат, что говорит об уровне работы нашей школы. И тем не менее хочу сказать, что достаточное количество игроков ещё не получили шанс быть задрафтованными. Но отчасти это не особенно нужно, потому что драфт больше нужен именно командам НХЛ для того чтобы застолбить права на игроков во всём мире, в частности на россиян.

Преимущества на дальней дистанции больше получают игроки, которые не задрафтованы и смогут вести переговоры с любой командой на тот момент, когда они будут достойны и готовы играть в этой лиге. А так всё у нас впереди. КХЛ развивается, таланты растут, на следующий год их будет больше», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

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