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Черкас — о переходе Комтуа в «Спартак»: игрок, который может повести команду за собой

Черкас — о переходе Комтуа в «Спартак»: игрок, который может повести команду за собой
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал уход форварда Макса Комтуа из московского «Динамо» в «Спартак» в результате обмена.

«Думаю, что Комтуа после перехода в «Спартак» не снизит требований к себе. И вообще московский клуб надеется на него. Считаю, что на нём можно строить звено, он такой игрок, который может повести за собой команду вперёд», — приводит слова Сергея Черкаса «Сила спорта».

В «Динамо» 27-летний Макс Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

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