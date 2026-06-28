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Российский нападающий Максим Шабанов может покинуть «Айлендерс»

Российский нападающий Максим Шабанов может покинуть «Айлендерс»
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Журналист НХЛ Стефен Рознер сообщил, что российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба. 1 июля форвард станет ограниченно свободным агентом.

«Следите за кандидатами на статус ограниченно свободных агентов Марком Гэткомбом и Максимом Шабановым по мере приближения к крайнему сроку подачи квалификационных предложений (30 июня). На момент нашего вчерашнего разговора генменеджер клуба ещё не принял решения по этим двум игрокам. Возможны обмены», — написал Рознер в соцсети Х.

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

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