Российский нападающий Максим Шабанов может покинуть «Айлендерс»

Журналист НХЛ Стефен Рознер сообщил, что российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба. 1 июля форвард станет ограниченно свободным агентом.

«Следите за кандидатами на статус ограниченно свободных агентов Марком Гэткомбом и Максимом Шабановым по мере приближения к крайнему сроку подачи квалификационных предложений (30 июня). На момент нашего вчерашнего разговора генменеджер клуба ещё не принял решения по этим двум игрокам. Возможны обмены», — написал Рознер в соцсети Х.

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.