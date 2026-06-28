«Не можем себе позволить». В «Вегасе» объяснили решение обменять Павла Дорофеева

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объяснил, почему клуб обменял российского нападающего Павла Дорофеева. Россиянин перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).

«С точки зрения команды, это хоккейный бизнес. В прошлом году Павел зарабатывал у нас, кажется, $ 1,9 млн за сезон. Теперь он будет зарабатывать $ 11 млн за сезон ещё семь лет. Это заслуженно, но это просто ставит нас в ситуацию, когда мы не можем это себе позволить», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

25-летний россиянин стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд).