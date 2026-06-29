Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров оценил трансферную кампанию клубов КХЛ в нынешнем межсезонье

Андрей Назаров оценил трансферную кампанию клубов КХЛ в нынешнем межсезонье
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров оценил трансферную кампанию клубов Континентальной хоккейной лиги в текущем межсезонье.

«В КХЛ продолжается активный период трансферов, который вызывает повышенный интерес у болельщиков. Каждый клуб ищет выгодное усиление, а любой менеджер считает себя самым умным, хитрым и красивым. А если серьёзно, то всем хочется проявить себя на трансферном рынке лучше остальных, но что в итоге получится — мы увидим в следующем сезоне. Регулярный чемпионат и плей-офф всё расставят по своим местам.

Спрос будет высоким со всех: и с менеджеров, и с тренеров, и с хоккеистов. Конкуренция с каждым годом только возрастает, а наша лига объективно является лучшей в Европе, что доказывает приезд лучших иностранцев. КХЛ продолжает прогрессировать и развиваться. Так что летом нужно не только отдыхать, но и усердно работать, а хоккеистам не забывать про физическую форму и походы в спортзал. Думаю, что мы увидим ещё более яркую и напряжённую борьбу на всех фронтах за Кубок Гагарина», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Комтуа обменяли в «Спартак», а Шипачёв — в «Салавате Юлаеве»! Таблица трансферов КХЛ
Комтуа обменяли в «Спартак», а Шипачёв — в «Салавате Юлаеве»! Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android