В «Баффало» поделились ожиданиями от возможного выступления Прохора Полтапова за клуб

Журналист The Athletic Мэттью Фэйрбёрн заявил, что в «Баффало Сэйбрз» рассчитывают на российского нападающего Прохора Полтапова. На данный момент хоккеист ещё один сезон проведёт в составе ЦСКА. Полтапов был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2021 года во втором раунде под общим 33-м номером.

Помощник генерального менеджера «Сэйбрз» Джерри Фортон заявил, что организация рассматривает Прохора Полтапова как перспективного игрока, готового сразу же влиться во второе-третье звено «Баффало», когда бы он ни решил переехать в США. И Фортон считает, что форвард может приехать после ещё одного сезона в КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний форвард провёл 68 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 10 игр и 6 (2+4) очков. Всего Прохор сыграл 306 матчей в КХЛ и набрал 118 (48+70) очков.