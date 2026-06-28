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Дементьев объяснил, повлияет ли конфликт Комтуа и Морозова на их игру за «Спартак»

Дементьев объяснил, повлияет ли конфликт Комтуа и Морозова на их игру за «Спартак»
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Агент Алексей Дементьев считает, что конфликт между нападающими Иваном Морозовым и Максом Комтуа не помешает им выступать в одной команде. Ранее канадец перешёл в «Спартак» в результате обмена с московским «Динамо». Комтуа и Морозов после драки на Кубке мэра Москвы отказывались пожимать друг другу руки после матчей. Канадец называл форварда «Спартака» «грязным игроком».

– Комтуа может усилить «Спартак»?
– Я бы оценивал этот трансфер со временем. Но скажу, что второй сезон после удачного первого – испытание для любого хоккеиста. Быть стабильным, как Овечкин, Кучеров и Панарин, очень сложно. Нет ничего удивительного в том, что второй сезон в «Динамо» Комтуа провел не так ярко, как первый. Но понимаю, что он принесёт пользу любому коллективу.

– Может ли конфликт Комтуа и Морозова повлиять на раздевалку?
– Никак не повлияет. Могу привести массу примеров, когда у хоккеистов были конфликтные ситуации, но потом они вместе играли, даже выходили в одном звене за сборную и приносили пользу стране. Поэтому не вижу никаких проблем между Комтуа и Морозовым в коллективе «Спартака», – цитирует Дементьева «Матч ТВ».

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