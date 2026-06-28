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«Этот парень уникальный». В «Монреале» оценили выбор Глеба Пугачёва на драфте НХЛ

«Этот парень уникальный». В «Монреале» оценили выбор Глеба Пугачёва на драфте НХЛ
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Директор по развитию игроков «Монреаль Канадиенс» Мартин Лапойнт высказался о том, что клуб выбрал российского нападающего Глеба Пугачёва в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Канадский клуб взял 18-летнего форварда системы «Торпедо» под общим 26-м номером. Таким образом, третий год подряд первым выбором «Монреаля» на драфте стал россиянин. В 2024 году «Канадиенс» выбрали нападающего Ивана Демидова под пятым номером, а в 2025-м — форварда Александра Жаровского под общим 34-м.

«Этот парень уникальный. Нам нравится, как он играет, как подключается к атаке и возвращается в оборону. Подобные детали в игре в его возрасте — редкость. Играть в КХЛ, блокировать броски, возвращаться в оборону, завершать силовые приёмы и доставлять шайбу до ворот — вот чего хочется от игрока. Мы чувствовали, что этот парень был именно тем, кто нам нужен, нам повезло, что теперь он у нас есть», — приводит слова Лапойнта пресс-служба «Монреаля».

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