Родившийся в США Никита Клёпов высказался о желании играть за сборную России по хоккею

Нападающий Никита Клёпов, выбранный на прошедшем драфте НХЛ под общим 15-м номером клубом «Анахайм Дакс», заявил, что хочет играть за сборную России. 18-летний форвард родился в США и имеет американское гражданство.

— Как получилось, что вы родились в штате Флорида — и соответственно имеете американское гражданство?

— У меня родители приезжали туда отдыхать. Я там родился, но сразу же прилетел в Россию. Там мой дом, там у меня всё. Живу в России, а в Америке просто играю в хоккей, как многие ребята делают. Каждое лето возвращаюсь в Россию и там живу.

— У вас был опыт выступления на турнире Гретцки/Глинки за сборную США. А за какую сборную вы хотели бы играть? У вас такой вопрос вставал?

— Да, вот сейчас меня вызывали в сборную США в тренировочный лагерь. Но я пока взял паузу. Жду возвращения нашей сборной России на международный уровень. Конечно, хотелось бы за Россию выступать, показать себя в стране, в которой живу, где меня научили играть в хоккей. Я хочу играть за сборную России, — цитирует Клёпова «Матч ТВ».