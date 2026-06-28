«У нас одна из ведущих в мире школ хоккея». Коньков — о российских игроках на драфте НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о том, что на прошедшем драфте НХЛ — 2026 выбрали 25 российских хоккеистов.

«Считаю, что драфт – хороший показатель. Ребята хорошо подготовились и проявили себя, их заметили. Но это всего лишь выбор. Парням нужно дальше показывать себя и проявлять свои навыки. Мы видели достаточное количество примеров, когда люди, которых выбрали в первом раунде, не смогли построить карьеру в НХЛ. У нас одна из ведущих в мире школ хоккея. Тем более мы лишены выступлений на международной арене. Российская школа вратарей очень хорошо котируется. Отрадно, что наших ребят замечают», — цитирует Конькова «Сила спорта».