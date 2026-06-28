Баландин: жду хорошей игры от «Автомобилиста» под руководством Кудашова

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об изменениях в «Автомобилисте» в межсезонье. Главным тренером команды был назначен Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо».

«Настал момент, когда в «Автомобилисте» надо было что-то менять. С Николаем Заварухиным у них так и не получилось выиграть кубок. Я многих знаю в Екатеринбурге, все ждали победы. В итоге эта система не оправдала себя, там вернулись к системе динамовской.

Когда играл в «Автомобилисте», команда показывала более спартаковский хоккей, она относилась к спортобществу «Спартак». Потом в городе была команда «Динамо-Энергия», там работал динамовец Владимир Крикунов — и при нём тогда начали снова показывать хорошие результаты.

Думаю, хоккей будет более строгий, динамовская система больше требует дисциплины. Алексей Кудашов уже давно работает тренером, но пока не выигрывал кубок. Он хочет показать серьёзный результат, он амбициозный тренер. И в новом сезоне жду хорошей игры от «Автомобилиста», — цитирует Баландина «РБ Спорт».