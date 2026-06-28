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«Это впечатляет». Скаут «Монреаля» — об игре Пугачёва, выбранного клубом на драфте НХЛ

«Это впечатляет». Скаут «Монреаля» — об игре Пугачёва, выбранного клубом на драфте НХЛ
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Директор молодёжного скаутинга «Монреаля» Николай Бобров высказался о том, что клуб выбрал российского нападающего Глеба Пугачёва в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Канадский клуб взял 18-летнего форварда системы «Торпедо» под общим 26-м номером. Таким образом, третий год подряд первым выбором «Монреаля» на драфте стал россиянин. В 2024 году «Канадиенс» выбрали нападающего Ивана Демидова под пятым номером, а в 2025-м — форварда Александра Жаровского под общим 34-м.

«Сейчас у нас не так много молодых игроков, которые так заразительны и мгновенно обретают индивидуальность. Вы видите это, чувствуете это, чувствуете его влияние на площадке и в раздевалке. Мы были во Флориде и наблюдали, как он взаимодействует со сверстниками, это впечатляет», — приводит слова Боброва пресс-служба «Монреаля».

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