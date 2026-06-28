Плющев — об игре ЦСКА: есть вещи принципиальные, которые нельзя было нарушать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о селекционной кампании ЦСКА и её влиянии на результаты клуба.

– В Москве всё время пеняют, что они ошиблись с теми или иными игроками. Они сделали выводы. Но, к сожалению, из сезона в сезон-то они делают эти выводы, но не могут понять одно: есть вещи принципиальные, которые нельзя было нарушать. А они нарушались. Поэтому пенять на игроков не надо, игроки в армейском клубе были подобраны далеко не самые средненькие.

– Что вы имеете в виду?

– Не буду это раскрывать, хотя бы потому, что есть определённые негласные законы. Ну а у легендарного клуба ЦСКА этих традиций и законов очень много. Поэтому, когда всё время пеняют, что мы не взяли тех игроков, так это вы их не взяли! Или вы их не сумели подготовить. А пенять на игроков, в общем-то, совершенно не нужно, — приводит слова Плющева «Татар-информ».