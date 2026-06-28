Первый номер драфта НХЛ Маккенна: я в восторге, Торонто — потрясающее место

Нападающий Гэвин Маккенна высказался о том, что «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал его под первым номером на драфте НХЛ 2026 года.

«Просто восторг. Был сумасшедший вечер, я был так взволнован весь вечер, у меня было столько энергии, но да, Торонто — потрясающее место. Они любят спорт, любят свою хоккейную команду, здесь так много преданных болельщиков. Я в восторге, даже когда я был в городе до того, как меня выбрали на драфте, люди подходили ко мне и просили сфотографироваться. Рад встретиться со всеми этими людьми и почувствовать себя комфортно в городе», – приводит слова Маккенны пресс-служба НХЛ.

Маккенне 18 лет. В сезоне-2025/2026 он выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах.