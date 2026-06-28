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Петерка — об обмене в «Бостон»: эта команда идеально мне подойдёт

Петерка — об обмене в «Бостон»: эта команда идеально мне подойдёт
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Нападающий Джон-Джейсон Петерка прокомментировал свой обмен из «Юты Маммот» в «Бостон Брюинз» на два выбора в первом раунде драфта НХЛ.

«Конечно, я был недоволен тем, как играл в «Юте». Уверен, что способен показывать гораздо больше, чем продемонстрировал. Сейчас я невероятно рад возможности выступать за «Бостон». Думаю, эта команда идеально мне подойдёт. В целом я очень воодушевлён.

Когда нахожусь в своей лучшей форме, могу забивать практически из любой позиции, создавать множество моментов и брать игру под свой контроль. Именно это я способен дать команде на своём максимальном уровне. Сейчас моя главная задача — вернуть уверенность в себе и снова выйти на тот уровень, который уже показывал, а затем стать ещё сильнее. Это было бы огромной честью», — цитирует Петерку пресс-служба НХЛ.

Нападающий завершил сезон-2025/2026 с 82 матчами в регулярке. Немец забросил 25 шайб и отдал 22 результативные передачи. В Кубке Стэнли немец сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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