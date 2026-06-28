В «Вашингтоне» высказались о перспективах Ильи Протаса закрепиться в основном составе

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил перспективы белорусского форварда Ильи Протаса. 19-летний нападающий в сезоне-2025/2026 провёл за «Кэпиталз» четыре игры на финише регулярного чемпионата и набрал 4 (1+3) очка.

«Можно ли его считать частью основы? Я в своей голове вписываю его карандашом в список нашей ротации. Он определённо показал, что способен играть на уровне НХЛ и способен играть хорошо. На старте следующего сезона мы дадим ему место в составе», — цитирует Патрика пресс-служба клуба.

Илья Протас признан лучшим новичком сезона в АХЛ. 19-летний Протас занял первое место в списке лучших бомбардиров среди новичков лиги и разделил шестое место среди всех игроков лиги, набрав 66 (29+37) очков в 69 играх.