Клубы НХЛ интересуются российским защитником «Айлендерс» Александром Романовым

Журналист НХЛ Стефен Рознер, в соцсети Х сообщил, что несколько команд лиги проявляют интерес к 26-летнему российскому защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Александру Романову. Клубы НХЛ хотят заполучить Романова, пока в его контракте нет права вето на переход — эта опция вступит в силу 1 июля 2027 года.

Романов имеет контракт до 2033 года и со средней зарплатой $ 6,25 млн является самым высокооплачиваемым игроком обороны «Айлендерс». В сезоне-2025/2026 Романов из-за травм провёл лишь 15 игр и отдал один голевой пас.

Романов получил травму 18 ноября на последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече.