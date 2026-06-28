«Буду долго ему припоминать». Калеб Малхотра — о том, что был выбран на драфте выше отца

18-летний нападающий Калеб Малхотра рассказал, что «Ванкувер Кэнакс» выбрал его под третьим номером драфта – выше, чем его отца, главного тренера команды Мэнни Малхотра, которого «Нью-Йорк Рейнджерс» задрафтовал под седьмым номером в 1998 году.

«По дороге сюда и всю неделю мы только и говорили, что я хочу уйти выше, чем он. Теперь, когда это случилось, ощущения потрясающие. Это благословение, я очень счастлив быть здесь, конечно, я ещё долго буду ему это припоминать.

Для меня он всегда будет прежде всего папой. А когда обращаюсь к нему как к тренеру, он предельно честен и прямолинеен. Если хочу что-то узнать, он говорит мне всё как есть – что я делаю неправильно, над чем нужно работать. Думаю, в будущем мне придётся гораздо чаще общаться с тренером, чем раньше. Эти отношения уже подготовили нас к этому моменту. Полагаю, мы готовы – это будет отличное приключение», – цитирует Малхотру пресс-служба клуба.

Мэнни и Калеб Малхотра — второй в истории НХЛ дуэт отца и сына, выбранных на драфте в топ-10.