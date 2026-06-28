Клёпов объяснил, почему считает Никиту Кучерова своим любимым игроком НХЛ

Нападающий Никита Клёпов заявил, что его кумиром является российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Клёпов родился в США, но изъявил желание выступать за сборную России. Хоккеист был выбран «Анахайм Дакс» под общим 15-м номером на прошедшем драфте НХЛ.

– За каким хоккеистом в мировом хоккее вы особо наблюдаете? Тем более вас в ОХЛ признали лучшим правым форвардом лиги.

– Мне на интервью у команд НХЛ часто задавали этот вопрос. Я всегда говорил, что Никита Кучеров. Нравится смотреть, как он играет, какие решения принимает, как катается, как ведёт себя на льду. Люблю его манеру игры. Очень неординарный форвард. Интересно за ним наблюдать. Что-то стараюсь из его игры в свою переносить, часто за ним слежу.

– Вы чуть ли не в один день были во Флориде, у вас общий агент Дэн Мильштейн.

– Нет, я с Кучеровым пока не познакомился. Не успел его застать. Но очень надеюсь, всё впереди, — цитирует Клёпова «Матч ТВ».