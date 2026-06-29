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TSN сообщил подробности о будущем форварда «Миннесоты» Тарасенко после смены агента

TSN сообщил подробности о будущем форварда «Миннесоты» Тарасенко после смены агента
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко сменил своего агента. Об этом сообщает издание TSN.

По информации источника, новым представителем 34-летнего российского хоккеиста стал Дэн Мильштейн, который уже получил от «дикарей» разрешение на ведение переговоров с другими командами НХЛ до официального открытия рынка свободных агентов.

Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Этим летом у него завершается контракт с зарплатой $ 4,75 млн в год. Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков при полезности «+2» в 11 играх.

Форвард был выбран «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под общим 16-м номером на драфте НХЛ 2010 года.

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