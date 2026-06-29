«Миннесота» пытается обменять россиянина Тренина, чтобы совершить громкий обмен — источник

«Миннесота Уайлд» пытается обменять российского форварда Якова Тренина. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «дикарей» ведёт работу по обмену россиянина, так как целью клуба является освобождение места под потолком зарплат для осуществления крупного обмена. В качестве приоритетной цели называется игрок «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 23 (6+17) очка при показателе полезности «+13». Он совершил 413 силовых приёмов, что является вторым результатом в истории НХЛ за всё время ведения статистики (с сезона-2005/2006). В девяти встречах плей-офф Тренин набрал 2 (0+2) очка при полезности «+2».

Его действующее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года, имеет кэпхит $ 3,5 млн. В контракте хоккеиста содержится пункт о запрете на обмен в 10 клубов по его выбору.