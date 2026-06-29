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Форварды «Тампа-Бэй» Перри и Бьёркстранд выйдут на рынок свободных агентов

Форварды «Тампа-Бэй» Перри и Бьёркстранд выйдут на рынок свободных агентов
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа сообщил, что с большой долей вероятности нападающие Кори Перри и Оливер Бьёркстранд выйдут на рынок свободных агентов.

Прошедший сезон Перри начинал в «Лос-Анджелес Кингз», после чего был обменян в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В общей сложности Перри набрал 37 (17+20) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Кори 21 сезон в лиге. Он заработал 972 (465+507) очка в 1464 играх в регулярных чемпионатах НХЛ при показателе полезности «+57». В плей-офф в его активе 244 встречи и 141 (64+77) очко.

У 31-летнего Бёоркстранда в прошлом сезоне 80 игр и 32 (12+20) очка в регулярном чемпионате.

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