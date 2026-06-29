«Сан-Хосе» подписал трёхлетний контракт с защитником Майклом Кесселрингом

«Сан-Хосе Шаркс» подписал трёхлетний контракт с защитником Майклом Кесселрингом. 26-летний игрок получил соглашение на три года с кэпхитом $ 4,5 млн. По договору с истекающим сроком действия его кэпхит составлял $ 1,4 млн. Ранее «Шаркс» выменяли защитника у «Баффало Сэйбрз».

В прошлом сезоне американец набрал 2 (0+2) очка при полезности «0» в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл одну игру.

Кесселринг, выбранный «Эдмонтон Ойлерз» в шестом раунде (№164) драфта НХЛ 2018 года, набрал 55 очков (12 голов, 43 передачи) в 190 играх регулярного сезона за «Аризону Койотс», «Маммот» и «Сэйбрз».