«Нэшвилл» подписал контракт с форвардом Джеком Друри

«Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании контракта с форвардом Джеком Друри, которого ранее выменял у «Колорадо Эвеланш» в сделке с участием российского нападающего Фёдора Свечкова. 26-летний центральный нападающий получил соглашение на пять лет с кэпхитом $ 4,5 млн. По договору с истекающим сроком действия его кэпхит составлял $ 1,73 млн.

По данным PuckPedia, во втором и третьем сезоне по контракту предусмотрен полный запрет на обмен, в четвёртом и пятом – стоп-лист из восьми команд.

В минувшем сезоне Друри провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Эвеланш», набрав 27 очков (повторение личного рекорда) при 10 шайбах (личный рекорд) и полезности «+15». На точке вбрасывания он показал 58,1% эффективности.